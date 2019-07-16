Окружные комиссии принимают сегодня решения по 47-ми кандидатам в депутаты Мосгордумы

Как сказали в Мосгорзибиркоме, сейчас зарегистрированы 216 человек, еще 27-ми кандидатам было отказано. В 43-м округе рассматривают вопрос о регистрации юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Сама она на заседании обвинила членов комиссии в том, что те не дали ей достаточно времени на возражения по признанным недействительными подписям.

В минувшую субботу Любовь Соболь объявила голодовку в знак протеста против действий избирательной комиссии.

Тем временем, кандидаты от оппозиции собираются каждый день в 7 вечера проводить встречи с избирателями в центре Москвы. В минувшие выходные такая встреча закончилась шествием к Мосгоризбиркому и последующим задержанием некоторых участников. Накануне несколько сотен человек собрались на Трубной площади. Там обошлось без серьезных инцидентов.