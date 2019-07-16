Мосгоризбирком потратил более 16-ти миллионов рублей на правовые курсы накануне выборов

На эти деньги сотрудники комиссии проходили обучение. Их должны были обучить основам избирательного процесса, навыкам взаимодействия с политическими партиями, наблюдателями и журналистами, — пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на конкурсную документацию. Среди прочего членов окружных избирательных комиссий учили принимать и проверять подписи в поддержку кандидатов, а также знать основания для их отбраковки, — говорится в техзадании.



Именно проблема с признанием подписей стала самой распространенной среди жалоб со стороны кандидатов и их сторонников.