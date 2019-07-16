Роспотребнадзор начал расследование в связи с массовым отравлением офисных сотрудников в Москве

Все пострадавшие употребляли продукцию из автоматов Healthy Food. За медицинской помощью обратились 28 человек, 23 госпитализированы с предварительным диагнозом сальмонеллез, — сообщает агентство «Москва».

Эксперты Роспотребнадзора установили, что цех, где производится продукция для бренда Healthy Food находится в промышленной зоне на юго-востоке Москвы. По данным ведомства, выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения. Сейчас цеха опечатаны.