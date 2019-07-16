Госдума в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Не все законодатели с этим согласны – в частности, против уже выступил комитет Совета Федерации по социальной политике.

Специальные помещения для курения появятся в транзитных зонах аэропортов, а также в местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный досмотр. На сегодняшнем пленарном заседании установку таких комнат, в частности, поддержал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. По его словам, это позволит оградить от табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей. Он также отметил, что многие пассажиры все равно не соблюдают ограничения на курение. Похожие аргументы ранее приводил автор инициативы, первый зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

В итоге законопроект все же был принят в первом чтении, но далеко не все с ним согласились. В частности, против выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В числе противников возвращения курилок в аэропорты – Минздрав. Представители ведомства со ссылкой на результаты исследований утверждают, что такое решение подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, поскольку концентрация вредных веществ в воздухе рядом с курилками намного выше.

Запрет на курение в общественных местах был введен в 2013 году. В том числе он распространяется и на аэропорты.