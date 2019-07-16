Министр юстиции Австрии после консультаций разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США

Министр юстиции Австрии после консультаций с министерством иностранных дел разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, — сообщают зарубежные СМИ.

Как отмечает сайт Дойче велле, решение Минюста было принято с учетом интересов и правовых обязательств Австрии. Детали вопроса экстрадиционного ареста и доставки украинского бизнесмена в США сейчас находятся на рассмотрении Земельного суда Вены. Пока же, как сообщает общественное австрийское радио ORF, Фирташ остается в Австрии – по мере того, как принимается решение по ходатайству адвокатов олигарха о повторном рассмотрении его дела.

Агентство Рейтер напоминает, что Дмитрий Фирташ находится в столице Австрии с начала 2014 года, когда он был там арестован по запросу, исходившему от властей Соединенных штатов. Там его обвиняют в намерениях получить при помощи взяток разрешение на добычу титановой руды в Индии для ее последующих поставок американской компании Боинг. Сама авиастроительная корпорация в деле не фигурирует, поскольку соглашения о сотрудничестве с бизнес-структурами Фирташа так и не было достигнуто, хотя такое намерение с ее стороны было, отмечают западные информагентства.

Вскоре после ареста пять лет назад, чтобы оставаться на свободе пока идет следствие, Фирташ предложил рекордный на сегодня залог в 172 млн долларов, который, как отмечают наблюдатели, был выплачен Василием Анисимовым, российским миллиардером, бизнес-партнером Аркадия Ротенберга. Несмотря на это, Фирташу было запрещено покидать Австрию на время следствия.

54-летний бизнесмен, начинавший свою карьеру в качестве пожарного в украинских Черновцах, один самых богатых выходцев из Украины находится в поле зрения американских следственных органов с 2006 года по обвинениям во взятках и создании организованной преступной группы. Ранее сообщалось, что Дмитрия Фирташа считают одним из главных финансистов украинской Партии Регионов Виктора Януковича; ему также приписывают приглашение на работу в Киев бывшего советника президента Трампа Пола Манафорта, который сейчас отбывает семилетний тюремный срок в США.

В случае признания Фирташа виновным ему грозит более 80 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.