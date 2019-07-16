Суд Амстердама не смог разрешить спор о т. н. «скифском золоте», на которое претендует Украина и  Музей Крыма

Апелляционный суд Амстердама не смог разрешить спор о так называемом «скифском золоте», на которое претендует Украина и Музей Крыма. Суд запросил дополнительную информацию. Окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

В 2013 году четыре крымских музея направили в Бонн, а затем Амстердам выставку «Крым. Золотой остров в Черном море». Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к России, в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию скифского золота. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Однако это решение было обжаловано.

Оценочная страховая стоимость коллекции около двух миллионов евро. Реальную стоимость оценить невозможно, скифское золото не имеет цены, — рассказал сотрудник Института археологии РАН Валерий Гуляев.

Во время судебного процесса золото хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.