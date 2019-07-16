Уполномоченные по правам человека РФ и Украины обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах.

В украинском списке 150 дел, — сообщила Людмила Денисова.

Денисова уточнила, что в списке и 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещает попросить ФСИН пустить независимых врачей к заключенным украинцам для дополнительного медицинского освидетельствования.

На встрече советников лидеров стран «Нормандского формата» достигнута договоренность об обмене пленными в течение месяца, — сообщил представитель офиса президента Украины Вадим Пристайко. Он напомнил, что президент Зеленский говорил об обмене по схеме 10 на 10 и 15 на 15.