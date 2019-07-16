Министерство обороны предлагает приравнять использование смартфонов в армии к грубым дисциплинарным проступкам

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, — сообщает «МБХ-Медиа».

В ведомстве хотят запретить военнослужащим не только пользоваться смартфонами, но и хранить их при себе.



В настоящий момент к грубым дисциплинарным проступкам относится дедовщина, повреждение военного имущества, нарушение правил обращения с оружием, а также самовольное оставление воинской части.