ГД: Судебные иски к гражданам РФ и компаниям, находящимся под санкциями, должны рассматриваться в российских судах

Судебные иски к гражданам России и компаниям, находящимся под санкциями, должны рассматриваться только в российских судах, — считают в Госдуме. Сегодня группа депутатов от разных фракций внесла соответствующий законопроект.

В пояснительной записке сказано, что закон гарантирует право на полноценное судебное разбирательство. В случае отказа судиться в России, — считают депутаты, — россияне вправе требовать неустойку в размере, равном исковым требованиям. За отказ исполнить решение российского суда предлагается штрафовать на сумму, равную исковым требованиям другой стороны.

Судебные иски к попавшим под санкции людям и компаниям должны рассматриваться в России. Такой законопроект внесли депутаты Госдумы. Подобная мера имеет смысл далеко не во всех случаях, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Авторы законопроекта вряд ли сами понимают, зачем нужны подобные ограничения, — предположил Сергей Алексашенко.