Российский судья Дедов: В ЕСПЧ поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие

В Европейский суд по правам человека поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, — рассказал «Интерфаксу» российский судья Дмитрий Дедов. Между тем в Минюсте утверждают, что за восемь лет, с 2010 по 2018 год, ЕСПЧ получил всего шесть таких жалоб.

Российские власти не занимаются решением проблемы домашнего насилия, — считает адвокат Алексей Паршин.

На прошлой неделе Страсбургский суд вынес первое решение по такому делу – он обязал Россию выплатить 25 тысяч евро в качестве компенсации россиянке Виктории Володиной, которую несколько лет преследовал и избивал гражданский муж.

ЕСПЧ также указал, что в России нет законов, сдерживающих домашнее насилие и пострадавшие не получают помощи.