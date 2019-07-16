Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра приговорили к длительным срокам заключения

Галину Гусейнову суд отправил в колонию на 15 лет, Рамзика Акобяна на 7 лет.

Обвинительный вердикт в отношении всех троих обвиняемых в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной единогласно вынесла коллегия присяжных. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Галина Гусейнова, которая виновна в убийстве, получила 15 лет лишения свободы. Рамзика Акобяна за разбой приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. В деле был и третий фигурант — Сеник Нароян. Но он, предположительно, покончил жизнь самоубийством после вердикта присяжных и дело в отношении него прекратили.

93-летняя Нина Мацина работала в нотном отделе библиотеки Мариинского театра со времен блокады. В ноябре позапрошлого года ее задушили в собственной квартире. Как установил суд, убийство организовала Гусейнова, она работала в благотворительной организации «Ева» и была сиделкой Мациной. Гусейнова была уверена, что ее подопечная состоятельная женщина. Именно она задумала расправу и открыла дверь в квартиру одному из подельников, который и задушил пенсионерку. Перед этим Гусейнова и Нароян свою жертву жестоко избили.

Добычей убийц стала банковская карточка, 130 тысяч рублей и фотография певца Федора Шаляпина с его автографом. Деньги с карты они снять не смогли, так как не знали пин-код.