Четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы уволены из-за дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Как сообщили в столичном главке МВД, решение принято по итогам служебной проверки.

Официально личности уволенных полицейских пока что не раскрываются. По данным источника агентства «Интерфакс», речь идет о троих оперативниках, проводивших задержание Голунова, а также их начальнике. При этом об их причастности к подбросу наркотиков журналисту интернет-издания «Медуза», как уточняется, речи пока что не идет. В то же время решение по начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Андрею Щирову будет принято на следующей неделе, утверждает собеседника агентства. По его словам, в отношении него проводится отдельная проверка.

Ранее Щиров был временно отстранен от своих обязанностей – об этом сообщали в МВД. Газета «Коммерсантъ», в свою очередь, писала о проверке в отношении оперативников Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Дмитрия Кожанова, а также их начальника Дениса Коновалова.

Тем временем Следственный комитет начал проверку по факту превышения должностных полномочий полицейскими, задерживавшими Голунова. Об этом сообщил в своем твиттере зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, который сослался на ответ московской прокуратуры о ходе расследования. Адвокат Сергей Бадамшин, в свою очередь, также сказал «Интерфаксу», что Центральный аппарат СК получил дело Голунова. Ведомство это пока не комментирует.

В то же время глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил мнение, что причастные к незаконному преследованию Голунова оперативники должны предстать перед судом. По его мнению, история «так просто закончиться не может».

Голунов был задержан 6 июня, но стало известно об этом только на следующий день. Его обвинили в попытке покушения на сбыт наркотиков. В защиту журналиста встало множество его коллег и общественных деятелей. Спустя несколько дней с Голунова сняли все обвинения.