Окружные избирательные комиссии сегодня примут решение по 47 кандидатам в депутаты Мосгордумы, среди которых Любовь Соболь, Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков. 27 кандидатам уже отказано в регистрации.

Центральная избирательная комиссия не расценивает ситуацию с выборами как кризисную и не подтверждает информацию о большом количестве незаконно отбракованных подписей избирателей.

Чуть более 200 человек уже официально стали кандидатами в депутаты Мосгордумы. В основном этом представители парламентских партий – им не надо было собирать подписи. 27 претендентам в регистрации отказали, среди них глава совета депутатов Красносельского округа столицы Илья Яшин. О том, что комиссия забраковала его подписи, стало известно накануне. Судьба еще 47 человек, в том числе Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина, Любови Соболь, решится сегодня на заседаниях в избиркомах. Но итог предсказуем – среди тех, кого до выборов допустили, оппозиции не будет, в их подписях нашли недопустимое количество брака. Между тем, пока шли проверки листов, независимые кандидаты публиковали доказательства того, что подписи в их поддержку незаконно признают недействительными. В связи с этим Любовь Соболь даже объявила голодовку. Москвичи выкладывают в соцсетях видео, на которых подтверждают подлинность своих ими подписей. Оппозиционеры хотели добиваться справедливости в Центризбиркоме – они собирались встретиться с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой, но она по причинам, связанным со здоровьем, не смогла. Зато смог ее заместитель — Николай Булаев. У здания ЦИКа между ним и Сергеем Митрохиным завязалась перепалка. Булаев обвинил политика в попытке провокации.

Памфилова, между тем, пообещала, что если кого-то снимут с выборов незаконно, его обязательно восстановят, когда она выйдет из больничного отпуска. Ее заместитель Булаев утверждает, что информация о якобы большом количестве незаконно отбракованных подписей не подтвердилась. Если кто-то с этим не согласен, он может обратиться в суд. До этого в Мосгоризбиркоме подчеркивали, что комиссии не относятся предвзято к оппозиционерам – они были в тех же условиях, что и «провластные» кандидаты. Недопуск до выборов независимых политиков стал поводом для массовых акций протеста. Одна из них, в минувшее воскресенье, завершилась задержаниями десятков человек. Митинги продолжатся, как согласованные – в субботу, так и несогласованные – активисты намерены в 19.00 выйти на Трубную площадь. Они собираются устраивать протестные акции, пока независимые кандидаты не будут зарегитрированы.

Окончательные списки зарегистрированных будут обнародованы завтра. В Мосгоризбиркоме подчеркивают, что не согласные с решением комиссии имеют право подать жалобу, либо обратиться в суд.

Общественные наблюдатели будут присутствовать на сегодняшних заседаниях окружных избирательных комиссий в Москве, — сообщил в прямом эфире «Эха Москвы» председатель общественного штаба Алексей Венедиктов. По его мнению, все подписи избирателей, не засчитанные кандидатам в результате ошибки, должны быть учтены.

Кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара выразила обеспокоенность в связи с отказом в регистрации некоторым оппозиционным кандидатам. Она призвала Мосгоризбирком и ЦИК пересмотреть сложившуюся ситуацию.

Касамара выдвигается в 45-м округе. Ее соперником должен был стать Илья Яшин. Касамара заявила в эфире «Эха Москвы», что не собирается отказываться от участия в выборах.

Ранее студенты, выпускники и сотрудники Высшей школы экономики призвали Касамару проявить солидарность с кандидатами, не допущенными к выборам. Письмо подписали более 60-ти человек.



В Кремле следят за ходом кампании по выборам депутатов в Мосгордуму. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле не обсуждалась необходимость изменения процедуры сбора подписей для кандидатов в Мосгордуму.

Без поддержки властей у оппозиционных кандидатов практически нет шансов попасть на выборы в Мосгордуму. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Сергей Марков.

По его мнению, в «Единой России» сейчас остаются только те, кто умеет молчать и не спорить с политикой власти.

«Реальная цена боев за Мосгордуму» – так называется публикация на первой полосе «Московского комсомольца» в рубрике «Злоба дня».