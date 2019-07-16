Министр экологии Франции подал заявление об отставке из-за обвинений в растрате государственных средств

Франсуа де Рюжи, как утверждает местный сайт «Медиапарт», устраивал роскошные ужины за государственный счет, где подавали лобстеров и дорогие вина. Сам министр говорил, что это было связано с его работой. Кроме того, авторы расследования опубликовали отчет, из которого следует, что чиновник незаконно получал льготы на аренду муниципальной квартиры. Рюжи утверждал, что не уйдет в отставку, однако изменил свою позицию после того, как вопрос о его тратах начали обсуждать в парламенте, — отмечает телеканал «Франс 24».