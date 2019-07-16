Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков. Такой проект президентского указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В список грубых дисциплинарных проступков также войдет публикация сведений, которые позволяют определить принадлежность военных, установить их местонахождение, а также данные об их участии в боевых действия, — пишет издание РБК. Пока что распространение этой инфомрацию не считается серьезным нарушением.