Около тридцати человек отравились едой из автоматов в московских офисах

Больше половины были госпитализированы. Сами пострадавшие говорят, что покупали еду в автоматах компании Healthy Food, сказали в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство уже обнаружило там нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас производственные помещения предприятия опечатаны, в офисах и одном фитнес-центре закрыли 15 вендинговых автоматов. В самой компании сказали изданию РБК, что пока не видят связи между употреблением их продуктов и ухудшением состояния здоровья.