Кремль: Администрация президента не будет вмешиваться в скандальную ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму

Администрация президента не будет вмешиваться в скандальную ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму, однако в Кремле следят за развитием событий, — сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что у федерального руководства нет соответствующих полномочий, все вопросы должен решать Мосгоризбирком.



Ранее сразу несколько оппозиционных кандидатов пожаловались на то, что окружные комиссии под надуманными предлогами забраковывают собранные в их поддержку подписи, чтобы отказать в регистрации. Сегодня в Центризбиркоме сказали, что не подтверждают информацию о массовой незаконной отбраковке подписей.