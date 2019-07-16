В Ормузском проливе пропал танкер из ОАЭ

Предположительно, его могли захватить иранские силы, которые на прошлой неделе пытались сделать это с судном, принадлежащим Великобритании.

Нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении. Об этом сообщает Associated Press. Судно, приписанное к одному из портов Объединенных Арабских Эмиратов, шло под флагом Панамы. Перед исчезновением танкер отклонился от заданного курса в сторону побережья Ирана.

На минувшей неделе телеканал CNN сообщил о другом инциденте в Ормузском проливе. Несколько катеров, предположительно принадлежавших Корпусу стражей исламской революции, приблизились к британскому танкеру. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Британцы отказались подчиняться, а сопровождавший танкер фрегат «Монтроуз» потребовал у иранских катеров развернуться и пропустить судно, что они и сделали. Тегеран отверг свою причастность к этому инциденту.

Ранее представители Тегерана заявляли о намерении захватить одно из британских судов в ответ на задержание иранского танкера в Гибралтарском проливе. Судно шло под флагом Панамы, и, предположительно, перевозило сырую нефть в Сирию в обход санкций.