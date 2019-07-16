Центризбирком не согласен, что большое количество подписей в поддержку кандидатов в МГД было незаконно отбраковано

Центризбирком России не согласен с тем, что большое количество подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму было незаконно отбраковано. По словам зам.главы комиссии Николая Булаева, информация по этому поводу не подтвердилась. Он считает сообщения о массовой отбраковке подписей попыткой фальсификации.

Сегодня в ЦИКе прошла встреча нескольких кандидатов в депутаты Мосгордуму с членами комиссии. О ее итогах рассказал сам зам.главы ЦИК Булаев.

Николай Булаев добавил, что встреча носила характер «своеобразного ликбеза». Он считает, что кандидаты, которые призывают выходить на акции протеста, проявляют таким образом слабость.

В минувшее воскресенье несколько кандидатов и их сторонники собрались сначала у здания мэрии, а затем у Мосгоризбиркома. Акция закончилась задержанием десятков участников. Накануне люди вновь собрались обсудить проблемы с регистрацией оппозиционных политиков. На этот раз встреча на Трубной площади прошла без серьезных происшествий.