Министр культуры Чечни отчитал артистов-любителей за то, что они выступают без разрешения властей

Хож-Бауди Дааев пригласил на встречу певцов, которые получили популярность в интернете. Он рассказал, что в республике уже несколько лет работает специальная комиссия. Она изучает репертуар музыкантов и решает, можно ли им выступать, — передает сайт «Кавказ.Реалии». В сюжете, который показал телеканал «Грозный», Дааев перед камерой раскритиковал трех молодых исполнительниц за их поведение. Те в ответ пообещали больше не заниматься творчеством, которые власти посчитали «самовольным».