В президентском Совете по правам человека предлагают пересмотреть закон о гарантиях избирательных прав

Это связано с ситуацией вокруг подписей за кандидатов в Мосгордуму, — пояснил глава совета Михаил Федотов. Он подчеркнул, что непризнание подписи это не нарушение прав кандидата, а нарушение права гражданина, который поддержал его.

В Центризбиркоме, в свою очередь, не подтверждают информацию о большом количестве незаконно отбракованных подписей. Призывы некоторых кандидатов выходить на акции протеста в связи с отказом в регистрации зампред ЦИК Николай Булаев назвал проявлением слабости.