По меньшей мере почти тридцать сотрудников столичных офисов отравились едой из вендинговых автоматов

Пострадавшие связывают случившееся с продукцией компании Healthy Food.

Один из основных диагнозов, которые ставили отравившимся едой из вендинговых автоматов – сальмонеллез. Об этом агентству ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что за помощью обратились 28 человек, 17 из них – госпитализированы. Среди них – продюсер радиостанции «Говорит Москва»: она, как отмечается, купила в вендинговом автомате Healthy Food бутерброд с тунцом.

Роспотребнадзор также сообщил, что нашел на месте производства еды многочисленные нарушения. В частности, говорится о том, что сырье и готовая продукция хранились вместе, холодильники неисправны, а часть продукции и вовсе была просрочена. 15 вендинговых автоматов Healthy Food и кафе компании в торговом центре «Афимолл Сити» были закрыты. Цеха также опечатаны. Радио «Говорит Москва», тем временем, сообщила о письме компании Healthy Food своим партнерам, в котором говорится о сомнениях в ряде поставщиков.

В самой Healthy Food официально пока что не связывают отравление людей со своей продукцией.