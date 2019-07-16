Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и показывать служебное удостоверение. Одновременно они могут задерживать подозреваемых до передачи полиции и досматривать их вещи. Так пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области ответила на запрос издания «Провладимир».

Бывшего журналиста этого издания на улице остановили росгвардейцы. Они потребовали разблокировать телефон и спросили, установлен ли на нем мессенджер Телеграм, — сообщает РБК.