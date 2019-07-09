Венедиктов: Цель Штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы – вернуть неучтенные подписи

Общественные наблюдатели будут присутствовать на сегодняшних заседаниях окружных избирательных комиссий в Москве, — сообщил в прямом эфире Эха Москвы председатель общественного штаба Алексей Венедиктов. По его мнению, все подписи избирателей, не засчитанные кандидатам в результате ошибки, должны быть учтены.

Штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы настроен на возвращение неучтенных подписей и зачисление их в учтенные. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественного штаба Алексей Венедиктов.

А.Венедиктов сообщил, что на данный момент ведется работа с неучтенными подписями за Дмитрия Гудкова и Анастасию Брюханову, а также Любовь Соболь. Он отметил, что кандидаты должны бороться за себя, а не за снятие соперников, как это произошло в случае с Михаилов Коневым и Ильей Яшиным.

По мнению А.Венедиктова, важно вернуть подписи независимо от их количества, а также от того, намеренно была допущена ошибка или нет.

«Ошибки бывают двух типов: это просто ошибка, когда девушка набирает тысячи знаков, да еще и ночами, с маникюром. А вторая – специальная, чтобы завалить. Для нас это неважно, важно, чтобы подпись, где была ошибка, была возвращена в учтенные», — рассказал он.

Таким образом, как добавил главред, большему количеству кандидатов представится возможность поучаствовать в выборах.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, прием документов на регистрацию, включая подписные листы, — 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

Сегодня окружные комиссии должны принять решение по 47 кандидатам в депутаты Мосгордумы. 27 кандидатам уже отказано. Среди них муниципальный депутат Илья Яшин.

В Кремле следят за ходом кампании по выборам депутатов в Мосгордуму. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле не обсуждалась необходимость изменения процедуры сбора подписей для кандидатов в Мосгордуму.

Единая Россия использует на выборах административный ресурс, а также применяет и другие нечестные методы. Об этом сказала депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.

Он добавил, что полиция зачастую отказывается возбуждать уголовные дела по факту таких нарушений.