В работе органов ЗАГС по всей России произошел сбой
Граждане не могут получить свидетельства о браке, о рождении или о смерти, — сообщает издание «Медуза».
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Граждане не могут получить свидетельства о браке, о рождении или о смерти, — сообщает издание «Медуза».
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…