СК начал проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками московской полиции в отношении Голунова

Следственный комитет начал проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками московской полиции в отношении журналиста Ивана Голунова, — сообщил в Твиттере зампред Комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Он опубликовал копию ответа московской прокуратуры, которая отчиталась о ходе расследования.

Сегодня МВД сообщило об увольнении четырех полицейских из ОВД Западного округа в связи с делом Голунова.