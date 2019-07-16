Известный футболист Денис Глушаков расторг брак со своей женой Дарьей

А вот дело в отношении размера алиментов экс-супруге проиграл.

Денис и Дарья Глушаковы поженились 10 лет назад. У них двое детей – дочери Валерия и Александра. Бракоразводный процесс в семье начался еще осенью прошлого года. При этом разъехались супруги задолго до того, как Дарья подала соответствующее заявление. Вот только расстаться мирно у Глушаковых не получилось. Камнем преткновения стали общие дети, размер алиментов, а также раздел имущества. Началась череда взаимных жалоб и апелляций.

В итоге сегодня Мосгорсуд официально расторг брак и оставил дочерей спортсмена с его уже бывшей женой.

Также Глушаков проиграл дело в отношении алиментов. Футболист будет платить 1⁄ 3 всего своего дохода на содержание детей.

Сам Денис настаивал на том, что не сможет выделять дочерям более 55 тысяч рублей в месяц. Кроме того, суд обязал Глушакова ежемесячно перечислять 100 тысяч рублей на содержание Дарьи.

Добавим, что решение по разделу имущества Глушаковых еще не принято. По словам Дарьи, экспертиза в данный момент еще продолжается.