Экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа из Австрии в США отложили

Ранее Вена разрешили выдать предпринимателя американским властям, которые обвиняют его в даче взяток индийским чиновникам.

Сообщение том, что экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа пришлось отложить на неопределенный срок, появилось вскоре после того как стало известно, что вице-канцлер Австрии согласовал его выдачу США. Но в ближайшие несколько месяцев сделать этого не получится – суд будет рассматривать апелляцию защиты. Адвокаты требуют возобновления судебного процесса в отношении Фирташа, у них есть новые доказательства, подтверждающие, что в действиях США есть политический мотив, а сам миллиардер не совершал преступных действий в Индии. Напомню, что американские власти в 2014 году обвинили его в даче взяток на 18 миллионов долларов должностным лицам в обмен на право на добычу титаносодержащих материалов. Сырье, как утверждается, Фирташ собирался использовать для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Последние несколько лет бизнесмен проживает в Австрии под подпиской о невыезде. В США ему грозит 50 лет тюрьмы и конфискация активов.

Фамилия Дмитрия Фирташа стала широко известна после скандала вокруг компании «Росукрэнерго», которая была газовым посредником между Россией и Украиной. Бизнесмен был учредителем этой компании