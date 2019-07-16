В Центризбиркоме не подтверждают информацию о массовой незаконной отбраковке подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы

Об этом заявил зам.председателя ЦИКа Николай Булаев по итогам встречи с независимыми кандидатами.

В свою очередь, кандидат от Яблока Сергей Митрохин считает, что Центризбирком не собирается восстанавливать законность и честность выборов.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что физическое состояние не позволяет ей сегодня встретиться с оппозиционными кандидатами в депутаты. По словам Памфиловой, она проходит реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Глава ЦИКа предлагала провести встречу 22 июля. «Если кого-то к этому времени незаконно снимут с выборов, будем восстанавливать. Я обещаю», — сказала Памфилова радиостанции Бизнес ФМ.

К сегодняшнему дню в регистрации отказано 27 кандидатам, еще по 47 решение будет принято сегодня.