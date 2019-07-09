Председатель общественного штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что на каждом заседании окружных избирательных комиссий, которые пройдут сегодня в столице, будут присутствовать представители столичного общественного штаба наблюдателей за выборами депутатов в Мосгордуму. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции.

«На каждом заседании окружных избирательных комиссий будет сидеть представитель нашего штаба — наблюдатели от общественного штаба, а также представители Мосгоризбиркома, как это было заявлено вчера», — сказал А.Венедиктов.

В ряде окружных избирательных комиссий Москвы 16 июля состоятся заседания, где будут обсуждаться все вопросы по регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, — сказал он.

«Три человека уже выделены — это Ольга Кириллова, бывший руководитель ФМС России, генерал-майор, это Михаил Швыдкой, и это эксперт известный Владимир Рыжков. И если какая-то жалоба от кандидата приходит в эту рабочую группу Мосгоризбиркома, и два человека из трех считает, что это неправильно или несправедливо, они это отправляют нам — в общественный штаб, и мы там уже под камеры разбираем эту жалобу и выносим рекомендации для Мосгоризбиркома — отклонить апелляцию или принять ее», — пояснил А.Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, прием документов на регистрацию, включая подписные листы, — 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.