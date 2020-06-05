В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму

Это заявил зам.председателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, в комиссии пока не расценивают ситуацию как кризисную: «Попытка решить проблему через улицу говорит о слабости позиции кандидатов».

Ранее несколько известных людей заявили, что ставили подписи в поддержку кандидатов, однако комиссии признали их браком. Об этом, в частности, заявила профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова, журналист Илья Азар, политолог Григорий Юдин.

По данным Мосгоризбиркома на сегодняшний день отказано в регистрации 27 кандидатам. Еще по 47 выдвиженцам решение будет принято сегодня.