ГД: Судебные иски к гражданам РФ и компаниям, находящимся под санкциями, должны рассматриваться в  российских судах

Судебные иски к гражданам России и компаниям, находящимся под санкциями, должны рассматриваться только в российских судах, — считают в Госдуме. Сегодня группа депутатов от разных фракций внесла соответствующий законопроект.

В пояснительной записке сказано, что закон гарантирует право на полноценное судебное разбирательство. В случае отказа судиться в России, — считают депутаты, — россияне вправе требовать неустойку в размере, равном исковым требованиям. За отказ исполнить решение российского суда предлагается штрафовать на сумму, равную исковым требованиям другой стороны.