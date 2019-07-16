Роспотребнадзор подтвердил информацию об отравлении 28 москвичей едой Healthy Food

Ранее в инфекционной клинической больнице № 2 рассказали о массовом отравлении сальмонеллой.

Агентству «Москва» в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент известно о 28 пострадавших, 17 из них госпитализированы.

В сообщении Роспотребнадзора говорится:

«В ходе эпидемиологического расследования по месту производства продукции ООО «Хелфи Фуд Продакшен» специалисты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции на вывоз, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО «До Луны и обратно» под брендом Healthy Food».

На хранении, по данным ведомства, находилась просроченная продукция. Санитарно-техническое состояние производственных помещений признано неудовлетворительным. Сейчас производственные помещения опечатаны, закрыты 15 вендинговых автоматов, реализующих продукцию Healthy food, опечатано кафе данной компании в ТЦ «Афимолл Сити».

Основатель компании Healthy food Дмитрий Пронин рассказал «Открытым медиа», что пока не установлена связь с зафиксированными случаями отравления и продукцией его компании. «Фактов, связывающих нашу продукцию с отравлениями нет», — подчеркнул он.

Автоматы этого бренда размещаются в бизнес-центрах для сотрудников офисов.