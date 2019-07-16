Ралли-марафон «Шелковый путь» финишировал в Китае

Маршрут гонки пролегал из Иркутска через степи Монголии и пустыню Гоби.

Участники одного из самых сложных автомобильных соревнований в мире финишировали в китайском Дуньхуане. Победителем ралли-марафона в категории внедорожников стал обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2018 года катарец Нассер Аль-Аттия. Его главный соперник и победитель прошлого «Шелкового пути»

гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи сошел на одном из этапов в Монголии. Серьезную конкуренцию оставшимся составили китайские экипажи, если еще несколько лет назад их не воспринимали как соперников, то сейчас с ними приходится считаться. В топ-10 по итогам гонки вошли 5 китайских экипажей.

В категории грузовиков была острая борьба, однако интрига исчезла после схода белорусского экипажа Сергея Вязовича на МАЗе, который лидировал после четырех спецучастков. В итоге, весь подиум заняла команда «КАМАЗ-Мастер». Всего на старт Шелкового пути вышли 96 гонщиков из более, чем 30-ти стран. Пересечь финишную прямую удалось далеко не всем.

В этом году впервые в истории этой гонки, в ней принимали участие мотоциклисты. Более того, марафон вошёл в календарь чемпионата мира по кросс-кантри ралли под эгидой Международной мотоциклетной федерации. «Шелковый путь» состоял из 10 этапов: гонщики проехали рядом с Байкалом, затем их ждали скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Участникам преодолели 5 тысяч километров и проехали по территории трех стран.

По предварительной информации следующий «Шелковый путь» пройдет из Парижа в Китай.