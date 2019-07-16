В ЕС решили ввести санкции против Турции из-за бурения газовых месторождений в экономической зоне Кипра

Главы МИД стран Евросоюза решили ввести санкции против Турции из-за бурения газовых месторождений в исключительной экономической зоне Кипра, — сообщают зарубежные СМИ.

На своем совещании министры постановили, что, цитата, на фоне «продолжающихся и новых незаконных действий по бурению» в восточном регионе Средиземноморья, ЕС приостанавливает переговоры с Анкарой по заключению авиационного соглашения, откладывает дальнейшие двусторонние заседания высокого уровня, а также предлагает Европейскому инвестбанку пересмотреть кредитную деятельность в Турции, передает Ассошиейтед пресс. — Анкара, продолжает агентство, которая не считает Кипр государством после его раскола по этническому признаку в середине 70-х и не признает претензий правительства Кипра на примерно половину акватории ее исключительной экономической зоны, настаивает на законности проводимых в регионе работ по добыче газа и на защите прав проживающего на острове турецкого национального меньшинства. Информагентство Блумберг напоминает, что Турция намерена сохранять за собой роль гаранта безопасности для турецких киприотов, составляющих одну пятую населения Кипра, чье самопровозглашенное государство до сих пор признается только Анкарой.

Западные наблюдатели считают, что эскалация в отношениях между ЕС и входящей в блок НАТО Турцией связана с ее согласием на поставки российских систем ПВО, несмотря на то, что Вашингтон обещал ответить на это экономическими санкциями.