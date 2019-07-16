В пресс-службе Росгвардии утверждают, что их сотрудники не обязаны представляться, но имеют право потребовать телефон

В пресс-службе Росгвардии утверждают, что их сотрудники не обязаны представляться гражданам, но имеют право потребовать телефон на досмотр. Такой ответ был дан на запрос интернет-издания «ПроВладимир».

Федеральный закон «О войсках национальной гвардии» не обязывает сотрудников ведомства представляться гражданам и предъявлять удостоверение. Это лишь рекомендовано делать во избежание конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения нарушений или преступлений. В своем ответе журналистам пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области также уточнила, что сотрудники ведомства вправе попросить показать содержимое мобильного телефона. Это возможно даже без признания гражданина подозреваемым: в таком случае росгвардеец может предложить «в добровольном порядке» предоставить телефон и ознакомиться с файлами, которые «могут способствовать пресечению преступлений». Если же речь идет о подозрении в совершении преступления, то разрешения на досмотр и вовсе не требуется, следует из ответа.

Портал «ПроВладимир» направил запрос в Росгвардию после того, как сотрудник ведомства остановил на улице бывшего журналиста издания и потребовал у него телефон. Тогда гражданину удалось отстоять свою правоту.