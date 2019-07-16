Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте как минимум на полгода

Он запросил дополнительную информацию у участников спора – России и Украины.

Принадлежность коллекции скифского золота, оспариваемой Москвой и Киевом, не может определяться в соответствии с голландскими законами и Конвенцией ЮНЕСКО, говорится в решении суда. Там отметили, что пытаются определить, кто обладает более вескими правами. Либо это крымские музеи, из которых экспонаты еще до присоединения полуострова к России были отправлены на выставку в Нидерланды, либо Украина. Судьи, в частности, хотят внимательнее изучить украинское законодательство. Они подчеркнули, что ждут дополнительные объяснения от сторон в сентябре этого года. До вынесения же окончательного вердикта коллекция скифского золота, по решению апелляционной амстердамской инстанции, будет оставаться у Музея Алларда Пирсона. Туда экспонаты прибыли в феврале 2014 года, а до этого находились на экспозиции в Бонне.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинское стороне. При этом решение о принадлежности коллекции он не вынес. Крымские музеи впоследствии оспорили этот вердикт.

Украина не может вернуть в Крым скифское золото, так как сейчас не контролирует эту территорию, — об этом ранее говорила первый зам.министра культуры Украины Светлана Фоменко.

Между тем, в России надеются, что коллекция вернется в Крым. Об этом, в частности, говорил директор центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Коллекция из более чем двух тысяч предметов оценивается не менее чем в два миллиона евро. Ценность экспонатов не в материале, — уверен сотрудник Института археологии РАН Валерий Гуляев.

По словам Гуляева, оценивать коллекцию через стоимость самого золота в корне неверно.