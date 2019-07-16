В Европейский суд по правам человека поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, — рассказал Интерфаксу российский судья Дмитрий Дедов. Между тем. В Минюсте утверждают, что за восемь лет — с 2010 по 2018 год ЕСПЧ получил всего шесть таких жалоб.

На прошлой неделе Страсбургский суд вынес первое решение по такому делу – он обязал Россию выплатить 25 тысяч евро в качестве компенсации россиянке Виктории Володиной, которую несколько лет преследовал и избивал гражданский муж. ЕСПЧ также указал, что в России нет законов, сдерживающих домашнее насилие и пострадавшие не получают помощи.