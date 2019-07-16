Министр юстиции Австрии дал разрешение на экстрадицию крупного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США

Министр юстиции Австрии, Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию крупного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Как передает «Немецкая волна», решение принято после консультаций с министерством иностранных дел с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

В США Фирташ обвиняется в даче взятки в 18 с половиной миллионов долларов – для того, чтобы получить разрешение на добычу титановой руды в Индии. Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Сам бизнесмен считает свое преследование политическим. Фирташ стал известен после скандала вокруг компании Росукрэнерго, газового посредника между Россией и Украиной. Фирташ был учредителем этой компании вместе с Газпромом.