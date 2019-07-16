Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси принести извинения за критику Южноамериканской конфедерации футбола

Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Лионеля Месси принести извинения за критику Южноамериканской конфедерации футбола. Которую звездный форвард обвинил в коррупции.

После полуфинала турнира, в котором команда Аргентины уступила футболистам Бразилии, Месси раскритиковал работу арбитров. А в матче за третье место звездный форвард схлопотал далеко не однозначное удаление. На сей раз Лионеля было уже не остановить. Лионель заявил, что на Кубке Америки все решения принимаются в интересах Бразилии, проигнорировал церемонию награждения, подчеркнув, что не хочет быть частью этой коррупции.

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал Месси извиниться за свои слова. Чтобы смягчить наказание от Южноамериканской конфедерации футбола .

Ранее сообщалось, что Аргентинскому капитану в матчах за сборную грозит дисквалификация сроком до двух лет.

Отметим, что в таком случае Месси не сможет участвовать не только в следующем Кубке Америки, но в отборочных матчах к чемпионату мира-2022 года.