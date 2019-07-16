В России появится ГОСТ для фотографирования младенцев

В документе подробно перечислены требования как к самой услуге, так и к работникам, которые ее оказывают.

Требования к фотоуслугам для новорожденных вступят в силу с начала следующего года. Документ был опубликован на сайте Росстандарта. В соответствии с положениями ГОСТа, заказывать фотосессии смогут только родители ребенка или его законные представители. Съемка возможна лишь в их присутствии, а используемое оборудование не должно причинять вред младенцу. Для фотографирования следует закупать реквизит из гипоаллергенных материалов, также строго определены температура и уровень влажности в студии.

Что касается самого фотографа, то он должен быть старше 18 лет, не иметь судимости, проблем с алкоголем или наркотиками. Запрещено работать с младенцами людям, страдающим рядом заболеваний, включая ВИЧ, СПИД, туберкулез, болезни кожи и психические расстройства. Персонал студии обязан иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации.

Новый ГОСТ не относится к фотосессиям во время родов.