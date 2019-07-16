Четверо полицейских из УВД по западному округу столицы уволены в связи с делом против журналиста Ивана Голунова

По некоторым данным, они намерены подать в суд на МВД.

Решение об увольнении четырех сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу столицы принято по итогам проверки, сообщили в МВД. Имена и должности не называются. При этом проект Baza выяснил, что троих полицейских уволили с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, они долго не давали Ивану Голунову связаться с родственниками и адвокатами. Сами полицейские, утверждает издание, с этим не согласны, считают свои действия обоснованными, и планируют подать в суд на МВД. Baza также сообщает, что была уволена сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, которая якобы виновата в том, что МВД опубликовало фотографии нарколаборатории, не относящиеся к делу против журналиста. Изначально сообщалось, что после снятия обвинений с Голунова от работы были отстранены пятеро полицейских. Среди них в частности глава отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который руководил оперативной разработкой корреспондента «Медузы».

Сразу после закрытия дела против Голунова своих постов лишились два генерал-майора полиции — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД и начальник УВД по ЗАО.