Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту, по меньшей мере, на полгода

Апелляционная инстанция запросила дополнительную информацию у России и Украины.

Напомним, — Окружной суд Амстердама ранее вынес решение в пользу Киева. Крымские музеи с этим не согласились. Спорт тянется уже пять лет.

Ценность коллекции не в материале, из которого сделаны экспонаты, — считает сотрудник Института Археологии РАН Валерий Гуляев.

По словам Гуляева, оценивать коллекцию через стоимость самого золота в корне неверный подход.