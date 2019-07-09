В Кремле наблюдают за предвыборной кампанией в Мосгордуму, однако считают, что это вопрос избиркома – Песков

В Кремле наблюдают за происходящим в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». Пресс-секретарь добавил, что это вопрос исключительно избиркома.

«Безусловно, мы наблюдаем, что происходит, затем какие решения принимаются. В целом, мы повторяем, это вопрос избиркома. И здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию», — сказал Д.Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что подобная ситуация бросает тень на доверие к выборам, пресс-секретарь ответил: «Я хочу напомнить слова президента, который неоднократно говорил о безальтернативности чистых выборов». Добавив, что до сих пор в Москве выборы всегда проходили на «достаточно высоком стандарте. Это и является основополагающими тезисами, из которых все исходят».

Пресс-секретарь президента на вопрос, не считают ли в Кремле саму процедуру сбора подписей кандидатами в Мосгордуму несколько архаичной, сказал: «Не могу сказать. Какой-то сформированной позиции на этот счет нет. Это никак не обсуждалось до сих пор».

Отвечая на вопрос, не являются ли нынешние выборы поводом, чтобы пересмотреть этот вопрос, он призвал сначала дождаться итогов выборов.

«Подождите, это надо анализировать. Вы знаете, что избиркомы действуют в соответствии с буквой закона, они исходят из того предвыборного избирательного законодательства, которое у нас есть. Сначала должны пройти выборы, потом уже можно будет как-то анализировать их результаты. Но по ходу делать какие-то заключения, наверное, было бы неверно», — отметил Д.Песков.