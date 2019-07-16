Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Он предполагает учет числа контейнеров на мусорной площадке.

Речь идет о том, чтобы сделать систему, которая будет напоминать расчет по нормативам. Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. По его словам, в механизме, который рассматривает правительство, количество мусорных контейнеров будет считаться, исходя из нормативов, а их число будет умножаться на 30 дней. После этого, добавил Макрушин, будет рассчитываться плата – впрочем, он отметил, что распределить ее между офисами и жилыми квартирами будет непросто. В Минприроды подтвердили, что готовят новый проект оплаты вывоза мусора, исходя из фактически накопленного объема. При этом какой механизм в нем использован, не уточняется. В Госдуме вариант оплаты «по факту» назвали реализуемым, между тем ряд экспертов полагает, что пока говорить о влиянии подобной системы на размер платежек рано.

Согласно мусорной реформе, вступившей в силу с января этого года, вывозом отходов занимаются региональные операторы, а стоимость услуги выведена отдельно, исходя из статистических данных. В правительстве считают эту систему несправедливой.