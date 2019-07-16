У здания Центризбиркома состоялась перепалка между кандидатом в депутаты и заместителем председателя ЦИК

Перепалка между кандидатом в депутаты Мосгордумы яблочником Сергеем Митрохиным и заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым состоялась у здания Центризбиркома. Митрохин пришёл туда, чтобы потребовать вмешательства комиссии в процесс регистрации кандидатов на предстоящих выборах в Мосгордуму. Глава ЦИК Элла Памфилова сейчас находится на больничном.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.