Апелляционный суд Амстердама в эти минуты должен определить судьбу так называемого «скифского золота»

Ранее первая инстанция постановила вернуть исторические реликвии Украине, но Россия обжаловала это решение.

Решение относительно «скифского золота» должно появиться в полдень по Москве на сайте судебной системы Нидерландов. Об этом пишет «Парламентская газета». Опрошенные изданием члены Совета Федерации усомнились в том, что вердикт будет вынесен в пользу России. Тем не менее, еще остается возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.

Тяжба вокруг скифского золота тянется уже почти пять лет. В 2013 году четыре крымских музея приняли участие в выставочном проекте в Амстердаме. В общей сложности в Голландию отправили около двух тысяч экспонатов, которые в основном были найдены на раскопках в скифских курганах. В том числе речь идет и о золотых украшениях. После присоединения Крыма к России украинские власти попросили вернуть золото не в музей полуострова, а в Киев. Окружной суд Амстердама в конце 2016 года согласился с аргументами украинской стороны, но Россия подала апелляцию.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, оценочная стоимость «скифского золота» составляет около двух миллионов евро. Реальная же цена экспонатов – намного выше.