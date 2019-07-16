Роскомнадзор потребовал от Facebook и Instagram удалить изображения, оскорбляющие госсимволы РФ

Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook.

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что получил от Генпрокуратуры РФ требование ограничить доступ к изображению в соцсети Instagram «непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации».

Ведомство направило администрации соцсети уведомление о внесении этой страницы в единый реестр запрещенной информации.

Вчера Роскомнадзор писал об аналогичном требовании к Facebook. Там была опубликована картинка с «нецензурной интерпретацией» названия России и свастикой на фоне герба страны.

Принятый в этом году закон «о неуважении к власти» предполагает удаление из интернета информации, которая «в неприличной форме выражает явное неуважение» к органам власти и госсимволам. За это также предусмотрено административное наказание за ее распространение