«Минченко консалтинг»: Отставка грозит 10 губернаторам, чьи полномочия истекают в следующем году

Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».

По мнению экспертов, 10 из 16 губернаторов, у которых в 2020 году заканчиваются полномочия, находятся в зоне риска.

В этот список попали: Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Алексей Островский (Смоленская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Левченко (Иркутская обл.), Игорь Орлов (Архангельская обл.) и Александр Левинталь (Еврейская авт. обл.).

Самые устойчивые позиции у следующих глав регионов: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий округ) и Алексей Дюмин (Тульская обл.)

Первый раунд отставок можно ждать уже этой осенью, считают в «Минченко консалтинг».