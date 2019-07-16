В Корее продолжается Чемпионат мира по водным видам спорта

Сегодня там будет разыграно три комплекта медалей.

Пока по количеству завоеванных медалей уверенно лидируют представители Китая. Спортсмены поднебесной показали абсолютный результат в прыжках в воду, где у них уже 7 наград высшей пробы. А вот китайское золото в плавании на открытой воде стало сюрпризом. Наша команда идет в медальном зачете на втором месте. И наверняка удержит его, покуда продолжаются соревнования по синхронному плаванию. Пока наши мастера взяли здесь три золота. Сегодня с большой долей вероятности добавится четвертое. В групповых упражнениях девушкам предстоит исполнить техническую программу. Этот вид наша команда не проигрывала уже два десятка лет. Кроме того, сегодня пройдут командные соревнования в прыжках в воду. А в плавании на открытой воде мужчины преодолеют дистанцию 10 км.

А вот наши ватерполистки уже разгромили сборную Южной Кореи со счетом 30-1. Справедливости ради отметим, что хозяева собрали команду всего месяц назад из пловчих.